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Cenk Tosun'dan sonra bir ayrılık daha
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CENK TOSUN'DAN SONRA BİR AYRILIK DAHA

Cenk Tosun'dan sonra bir ayrılık daha

Beşiktaş, Ukraynalı kalecisi Denys Boyko'nun Belçika'nın Club Brugge takımına kiralanması için görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Denys Boyko'nun geçici transferi konusunda Club Brugge Kulübü ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Beşiktaş'ın 2015-2016 sezonunun devre arasında Ukrayna'nın Dnipro ekibinden kadrosuna dahil ettiği 29 yaşındaki kaleci, siyah-beyazlı takımda fazla süre alamadı.

Transfer olduğu ilk sezonda 5 resmi maçta forma giyen Boyko, geçen sezon İspanya'nın Malaga ekibine kiralanmıştı. Ukraynalı kaleci, bu sezon ise teknik direktör Şenol Güneş tarafından hiçbir maçta tercih edilmedi.

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