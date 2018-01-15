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Tortol sağlık kontrolünden geçti
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TORTOL SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Tortol sağlık kontrolünden geçti

Osmanlıspor'un yeni transferi Tortol Lumanza Lembi, sağlık kontrolünden geçti.

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Acıbadem Ankara Hastanesi'nde detaylı kan tetkikleri yapılan Belçikalı orta saha oyuncusu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

23 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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nöri gantar
15 Ocak 201818:37
ben kaliteli topçuyu suratından tanırım.Buda vasat topçulardan biri.dediğim zamanla ortaya çıkacaktır.
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