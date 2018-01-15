Galatasaray'da yol ayrımı

Galatasaray'da gönderilecek isimler netleşmeye başladı. Sarı Kırmızılılar'a sezon başında transfer edilen kaleci Carrasso ile yollar ayrılacak. Teknik direktör Fatih Terim'in yedek kalecinin yerli olmasını isterken; sezonun ilk yarısında beklentileri karşılayamayan deneyimli file bekçisinin Fransa'ya dönmesi bekleniyor.



Sivasspor'un transfer gündeminde olan Latovlevici için sol bek transferinden alınacak sonuca göre hareket edilecek. Galatasaray yönetimi, savunmanın soluna takviye yapmadan Rumen futbolcuyu bırakmayacak.



Kampta Fatih Terim'in gözüne giren Ryan Donk için ise son kararı tecrübeli teknik adam verecek. Orta sahada Fernando'nun sakatlığı nedeniyle kampta yer almaması, her fırsatta takımda kalmak istediğini ifade eden Donk'a forma şansı doğurdu. Özellikle Hollanda'dan bazı kulüplerin tecrübeli futbolcuyu transfer etmek istediği öğrenildi.



Yurt içinden teklifler olan Eren, Sinan ve Ahmet'in ise takımda kalmasını isteyen Terim, oyunculara daha çok süre vererek forma rekabeti yaratmayı planlıyor.



Sezonun ilk yarısında lisansı çıkarılmayan Hakan Balta ise savunmanın solunda ve stoperde alternatif isim olarak öne çıkıyor. Fatih Terim, ligin ikinci yarısında ihtiyaç halinde Hakan'ın deneyiminden faydalanmak amacında.



Sarı Kırmızılılarda ayrıca Tarık Çamdal ve Emrah Başsan, kadro dışında bırakılmış ve Antalya kampına dahil edilmemişti.

Teknik direktör Fatih Terim, Bucaspor maçı sonrası hazırlayacağı çalışmada hem oyuncuların kamp performansını hem de takımda düşünmediği isimleri yönetime iletecek.