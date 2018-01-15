Arda, Başakşehir ile ilk antrenmanına çıktı

Barcelona'dan transfer edilen Arda Turan, turuncu-lacivertli ekiple ilk antrenmanını yaptı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana, yeni transfer Arda Turan da katıldı.
İspanya'nın Barcelona ekibinden 2,5 yıllığına kiralanan ve bugün resmi sözleşme imzalayan Arda Turan, turuncu-lacivertli ekiple ilk antrenmanını yaptı.
Arda Turan, teknik direktör Abdullah Avcı ve takım kaptanı Emre Belözoğlu ile antrenmanı takip eden taraftarları selamladı.
İdmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan turuncu-lacivertlilerin, basına kapalı bölümde taktik ağırlıklı çalışmalar yaptığı bildirildi.
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