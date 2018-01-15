Bursaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Senegalli yıldız Moussa Sow, sağlık kontrolünden geçti.
Yeşil-beyazlı takımın Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Ahli'den 6 aylığına kiralık olarak renklerine bağladığı Senegalli oyuncu Sow, sağlık kontrolünden geçti.
Bugün sabah saatlerinde yapılan detaylı kan tetkikleri ile başlayan kontrollerde Sow, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
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