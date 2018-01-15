Sakaryaspor'da flaş ayrılık!

Batuhan Karadeniz'le geçtiğimiz hafta karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Yeşil Siyahlılar, Murat Akın'la da yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig'de rekor!

2008-2016 yılları arasında 6 farklı formayla 7 kez mutlu sona ulaşan Murat Akın, 2016-17 sezonunda da bu başarıyı Göztepe'de yakaladı ve şampiyonuk sayısını 8'e çıkardı.

Murat Akın; 2008-2009 ve 2011-2012'de Kasımpaşa, 2010-2011'de Orduspor, 2012-2013'te Konyaspor, 2013-2014'te o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 2014-2015'te Kayserispor ve 2015-16'da da Karabükspor ile şampiyon olmuştu.