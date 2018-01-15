Arda Turan'dan Galatasaray ve Terim sorusuna bomba yanıt

Başakşehir'e imza atan Arda Turan'ın açıklamalarından Galatasaray ve Fatih Terim ile ilgili kısım öne çıktı. Basın toplantısında bir gazeteci Arda Turan'a , "Türkiye'ye dönersem sadece Galatasaray'a gelirim" demiştin. Ne değişti?" sorusunu yöneltti. İşte Arda Turan'ın yanıtı;

Başakşehir'in Barcelona'dan 2.5 yıllığına kiraladığı milli futbolcu Arda Turan, düzenlenen imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bunlardan en dikkat çekici olanı ise Galatasaray ile ilgili olanıydı. Yıldız futbolcu, Galatasaray'ın kendisine 'kucak açmadığını' söyledi.

Bir muhabirin "Türkiye'ye dönersem sadece Galatasaray'a gelirim" demiştin. Ne değişti?" sorusuna Arda Turan şu yanıtı verdi;

-"Galatasaray bana kucak açarsa döneceğim tek takım Galatasaray demiştim. Bu konuda fikrim hiç değişmedi"

GALATASARAY TARAFTARINA CEVAP

Sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi hakkında da konuşan Arda Turan, "İnsanların duygusallığını anlıyorum ama bu transfer için çok emek verdiler. Bugüne haksızlık etmeyelim. Kulübümdür, başımın üstünde yeri var. Başka zaman konuşuruz." dedi.

FATİH TERİM SORUSU

Arda Turan'a Fatih Terim ile arasındaki gerilim de soruldu. Bir gazeteci Terim'in 'Kimseyle derdim yok' açıklamasını hatırlatarak soruyu yöneltince Arda Turan 'Benim de kimseyle dedim yok. Herkese hayırlı olsun tabii ki...' karşılığını verdi.

ATLETICO MADRID'E İMZA ATTIĞIMDAKİ GİBİ HİSSEDİYORUM'

-Bu transfer emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü hayalime ve istediğim şampiyonluk arzusuna ışık tuttukları için ve bana imkan sağladıkları için çok mutluyum. Benim için çok anlamlı ve özel bir imza. Hatta Atletico Madrid'e giderken ki günlerimi hatırlatıyor. Hem lig hem de Avrupa'da başarılı günler yaşarız. Çok mutluyum. İnanarak ve isteyerek geldim.

"FİZİK OLARAK HAZIR DEĞİLİM"

Fizik olarak hazır değilim. Antrenmanlarımı düzenli olarak yapıyorum ama maç oynamaya ihtiyacım var. Hocamla beraber bunu konuştum. Başkanım bana 'ne zaman kendini hazır hissedersen futbol oyna' dedi. Beni ne zaman hazır hissederlerse o zaman sahada olacağım. Beni en çok rahatlatan şey bu sözler oldu.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Medipol Başakşehir ile sözleşme imzalayan Arda Turan, 14 numaralı formayı giyecek. Arda Turan yarım sezon için 2 milyon Euro + Bonus, önümüzdeki sezon için de 4 milyon Euro + Bonus olarak sözleşmesini imzaladı.

GALATASARAY ARDA'YI NİYE ALMADI?

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Barcelona'dan Medipol Başakşehir kadrosuna dahil olan eski futbolcuları Arda Turan'ın transferinde, ekonomik sebeplerin ön planda olduğunu belirtip şunları söylemişti;



-"Arda, bizim evladımız. Transferi Medipol Başakşehir'e hayırlı olsun. Arda transferinde ekonomik sebepler ağır basmıştır. Dolayısıyla da Arda ekonomik sebepler çerçevesinde Medipol Başakşehir'i tercih etmiştir. İnşallah orada başarılı olur."

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Dün Fatih Terim de Arda Turan'ın transferi sorulduğunda Milli Takım'da kavga ettiği yıldız futbolcu için şunları söylemişti;

-"Kimseyle bir derdim yok. Hepimiz işimize bakalım. Allah herkesin işini rast getirsin."