Arda Turan imzaladı, işte alacağı ücret

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Arda Turan imza töreninde açıklamalarda bulundu.

İşte Gümüşdağ'ın açıklamaları...

"Bizim için bir çok açıdan çok önemli bir gün. Dünyanın en büyük kulüplerinden Barcelona'dan dünyanın en iyi oyuncularından biri Arda Turan'ı transfer ediyoruz.

Arda ile bu imza töreninde olmak başta ben olmak üzere yönetim kurulu ve tüm takımı mutlu etti.

Arda'nın alacağı ücret açıklandı

''Arda Turan yarım sezon için 2 milyon Avro artı bonus önümüzdeki yıl da 4 milyon Avro bonus olarak sözleşme imzalamıştır. Hiçbir ödeme yapmadan Arda'nın bonservisine yüzde 25 ortak olduk. Şampiyon olursak Barcelona'ya Arda Turan transferi için 300 bin Avro bonus ödeyeceğiz. Bizim hedefimiz şampiyonluktur. Başakşehir gibi oynarsak şampiyonluk bize gelir. Vizyonumuzun bir parçası bu.

Geçen yıl Türkiye'de en çok para kazanan kulüp olduk. UEFA'dan 13 milyon Avro kazandık. Cengiz Ünder transferinden 15 milyon Avro aldık. Türkiye'de doğru bir modeliz. Bu başarıyı herkes alkışlamalı. Belediye ile de bağlantımız yok, bunu bir kez daha vurguluyorum. En büyük gelir kaynağımız performansımız''

Arda Turan: "Buraya inanarak geldim"

"Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hayalime ışık tuttular, çok mutluyum. Atletico'ya giderken o zamanki günlerimi hatırlatıyor. Çok mutluyum buraya inanarak geldim. Her şeyden ötesi en çok yapmayı sevdiğim şeye, futbol oynamaya tekrar geri döneceğim. Futbol oynamayı çok özledim. Onun için buradayım''

Arda Turan'dan Galatasaray ve Terim yanıtı

Bir gazetecinin, "Türkiye'ye dönersem Galatasaray dışında oynamam" sözünü hatırlatması üzerine Arda, "Hiçbir şey değişmedi. O cümle 'kulübüm bana kucağını açarsa' diye başlayan bir cümleydi... ''Bu güzel güne haksızlık etmek istemiyorum. Galatasaray hizmet ettiğim kulübümdür. Her zaman başımın üzerinde yerleri var ama bugün bunu konuşmayalım, başka zaman başka yerde her zaman konuşuruz. Geçmişle ilgili konuşmak istemiyorum. Önüme temiz bir sayfa açıp yeni bir yola çıkmak istiyorum" diye konuştu.

Arda Turan, Fatih Terim'in ''Benim kimseyle derdim yok'' sözleriyle ilgili olarak ise "Benim de kimseyle sorunum yok. Herkese başarılar diliyorum. Bu güzel günün keyfini çıkarmak istiyoruz. İnşallah buna müsade edersiniz'' dedi.