﻿
Galatasaray, Hagi'yi üzdü
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY, HAGİ'Yİ ÜZDÜ

Galatasaray, Hagi'yi üzdü

Galatasaray, devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında Romanya ekibi Viitorul'u 2-0 mağlup etti.

370 Okunma

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’nın Serik ilçesinde Belek Turizm Merkezi’nde sürdüren Galatasaray, eski yıldız oyuncusu Gheorghe Hagi’nin teknik direktörlüğünü yaptığı Viitorul ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, 61'inci dakikada Gary Rodrigues ve 67'nci dakikada Razvan Horj'un kendi kalesine attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Hakemler: Çağatay Şahan, Baran Eraslan, Bersan Duran

Galatasaray: Eray İşcan, Linnes (Dk. 46 Mariano), Ahmet Çalık (Dk. 46 Denayer), Koray Günter (Dk. 46 Serdar Aziz), Latovlevici (Dk. 46 Hakan Balta), Donk (Dk. 67 Maicon), Tolga Ciğerci (Dk. 46 Ndiaye), Selçuk İnan (Dk. 46 Belhanda), Sinan Gümüş (Dk. 46 Feghouli), Yasin Öztekin (Dk. 46 Rodriguez), Eren Derdiyok

Viitorul: Tordai (Dk. 31 Buzbuchi-Dk. 60 Rimniceanu), Capuşa (Dk. 46 Lopez), Tiru (Dk. 46 Ghita), Hodorogea (Dk. 46 Horj-Dk. 71 Casap), Ganea (Dk. 46 De Nooijer), Cicaldau (Dk. 46 Dumitrescu), Baluta (Dk. 31 Mladen- Dk. 60 Kofi), Chitu (Dk. 46 Ciobanu), Hagi (Dk. 46 Matan-Dk. 89 Pitu), Vina (Dk. 46 Draguş), Gavra (Dk. 46 Vodut-Dk. 89 Pop)

Goller: Dk. 61 Rodriguez, Dk. 67 Horj (Kendi kalesine) (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 55 Donk (Galatasaray)

ETİKETLER #Galatasaray
Galatasaray'da yol ayrımı
Terim tempoyu yükseltti
Fatih Terim'den Kaan Ayhan transferi için yönetime mesaj
Fatih Terim, Emre Mor'u nasıl ikna etti?
Terim: Başka Galatasaray yok
Galatasaray ile Turkcell'den işbirliği
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿