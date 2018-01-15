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Murat Cavcav'dan transfer müjdesi!
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MURAT CAVCAV'DAN TRANSFER MÜJDESİ!

Murat Cavcav'dan transfer müjdesi!

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, Aydın Karabulut ve Deniz Yılmaz’ın ardından bir oyuncu transferi daha yapmak için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

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Kırmızı siyahlı ekibin Başkanı Cavcav, kendileri için manevi olarak çok büyük anlamı olan Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nda puan sıralamasında bulundukları yeri hak etmediklerini belirterek, ”İlk yarı olarak puan sıralamasında bulunduğumuz yer hak etmediğimiz bir yer… İkinci yarı daha farklı ve daha iyi olacağız” dedi.

Murat Cavcav, ara transferde iki oyuncu transferi yaptıklarını ifade ederek, ”Sezon başında transfer ettiğimiz oyuncuları kalitesine inanıyorum. Bu transferleri teknik direktörümüz Ümit Özat ile birlikte yaptık. Devre arasında da Antalyaspor’dan Aydın Karabulut ve Bursaspor’dan Deniz Yılmaz’ı kadromuza dahil ettik. Bir oyuncu transferi daha düşünüyoruz… O oyuncu için de kulübü ile görüşmelerimiz sürüyor” ifadelerini kullandı.
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6
Hamit Guler
15 Ocak 201818:13
Lig tablosu yalan soylemez.Tablodaki her takim aynen hakettigi yerdedir. Senin adin Genclerbirligi 1923 de kuruldun diye hakedilmemismi oluyor? Haketmenin olcusu nedir? Adinmi renginmi Bulundugun sehirmi? Yoksa transferde ve hoca seciminde yaptigin bariz yanlislar ve bakkal dukkani yonetir gibi kulup yonetimimi? Haketmemis..pehhhh
5
Şakir
15 Ocak 201816:12
Bulunduğu yeri haketmiyormuş. Nereyi hakediyordun acaba ? 17 maç oynanmış. Her takım birbiriyle oynamış. Her takım bulunduğu yeri hakediyor. Daha yolun uzun, öğreneceksin ama bizim zamanımız yok !
4
Abdurahman Kirmizi
15 Ocak 201815:04
Selcuk 2 yilligina 5 milyon veren Goztepeye gitti biz 2 yola 1.5 verdik..Stancu bitik..josue iyi cagri..Aydini tasvip etmiyorum yedigi ekmege laf eden bize hakaret ederce Antalyaya imza atan adami biz geri istemiyoruz
3
nöri gantar
15 Ocak 201812:44
Ne deniz yılmaz kaliteli ne de Aydın karabulut.Bu moruk yalan söylüyor.Çöplük futbolcuları babası gibi takıma dolduruyor ondan sonra GB klübü her sene kümede kalma savaşı veriyor.YALAN MI? Çözümü=Bu moruğun klüpten atılması.Bunuda delegeler eğer insansa yapar.insan değilse yapmaz.
2
Okan
15 Ocak 201811:16
Biri şu adama söylesin stancuyu yada Selçuk şahini alsın
1
F.Kaya
15 Ocak 201811:12
Josue yi alin. Bonservissiz taş gibi topcu. Sadece duran toplari Ugur'a kullandirmasin o bile yeter.
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