Murat Cavcav'dan transfer müjdesi!

Kırmızı siyahlı ekibin Başkanı Cavcav, kendileri için manevi olarak çok büyük anlamı olan Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nda puan sıralamasında bulundukları yeri hak etmediklerini belirterek, ”İlk yarı olarak puan sıralamasında bulunduğumuz yer hak etmediğimiz bir yer… İkinci yarı daha farklı ve daha iyi olacağız” dedi.

Murat Cavcav, ara transferde iki oyuncu transferi yaptıklarını ifade ederek, ”Sezon başında transfer ettiğimiz oyuncuları kalitesine inanıyorum. Bu transferleri teknik direktörümüz Ümit Özat ile birlikte yaptık. Devre arasında da Antalyaspor’dan Aydın Karabulut ve Bursaspor’dan Deniz Yılmaz’ı kadromuza dahil ettik. Bir oyuncu transferi daha düşünüyoruz… O oyuncu için de kulübü ile görüşmelerimiz sürüyor” ifadelerini kullandı.