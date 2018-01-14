Kupa mesaisi başladı

Gençlerbirliği, kupa mesaisine başladı

Devre arası kampı için Belek’te bulunan Gençlerbirliği Salı günü Bursa deplasmanında oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına da başladı. Antrenmana ısınma koşusu ve topla ısınma ile başlayan futbolcular daha sonra dar alanda taktik çalışma yaptı.

Antrenmanın son bölümü ise dar alan ve yarı saha olmak üzere iki aşamalı yapılan taktik çift kale maç ile tamamlandı. Antrenmanda Halil İbrahim Pehlivan takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürürken ; tedavilerine devam edilen Luccas, Nihat ve Manu antrenmanda yer almadı.

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Devre arası kampı için 2 Ocak’tan itibaren Belek’te bulunan Gençlerbirliği kamptaki son antrenmanını bu sabah gerçekleştirdi. Isınma koşusu ve dar alanda top kapma ile başlayan antrenman son bölümde yapılan dar alanda çift kale maç ile noktalandı.

Bu antrenmanla Belek kampına nokta koyan başkent ekibi Bursaspor ile oynayacağı kupa maçı için Bursa’ya geçecek ve hazırlıklarını burada sürdürecek.