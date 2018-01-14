Osmanlıspor'dan Sessegnon hamlesi!

Süper Lig’de zor günler geçiren iki ekip Kardemir Karabükspor ve Osmanlıspor, transferde karşı karşıya geldi.
L’Equipe gazetesinin haberine göre iki ekip, bonservisi Montpellier’de bulunan Stephane Sessegnon’u transfer etmek istiyor. Fakat 33 yaşındaki hücuma yönelik orta sahanın Osmanlıspor'un teklifine sıcak baktığı kaydedildi.
Ankara ekibinin deneyimli oyuncuya 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi.
Beninli oyuncunun bu transfer döneminde kendisine yüksek maaş bir takıma gitmesine kesin gözüyle bakılıyor zira İngiliz ve Fransız vergi kuruluşa olan borçlarını bu transferden kazanacağı paralarla ödeyecek.
Sezonun ilk yarısında 15 resmi maçta forma giyen Sessegnon 1 gol 2 asistlik bir katkı sağlamıştı.
Kariyerine Benin’de başladıktan sonra 2004’te Frnsız US Creteil takımına transfer olan yıldız oyuncu 2008’de ise PSG’nin yolunu tutmuştu. Daha sonra İngiltere’de Sunderland ve West Bromwich Albion maceraları yaşayan 33 yaşındaki orta saha 2016’da Montpellier’e transfer oldu.
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