Halkbank, Afyon Belediyesi Yüntaş'ı rahat geçti

Halkbank, sert hücumlarla başladığı maçın ilk bölümünde, blok-out'lardan sayı kazandı. Her iki takım da yüksek toplarla hücum yaparken teknik mola 12-6 ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçildi. Afyonkarahisar ekibi, sert hücumlar karşısında manşet kalitesini koruyamadı ve farkın açılmasına engel olamadı. Halkbank, Burutay ve Petric ile etkili olduğu seti 25-14 alarak 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takım 2. setin başında savunma ve hücumda hatalar yaptı. Arka alandaki boşluklardan sayı kaybeden başkent ekibi, hücumda da düşük yüzdeyle oynayınca geriye düştü. Teknik molayı 12-10 önde geçen Afyon Belediyesi Yüntaş, rakibinin açıklarını iyi değerlendirdi ve seti 25-15 alarak skoru eşitledi: 1-1.

3. sete daha organize başlayan Halkbank, etkili blokla rakibini yavaşlattı. Hızlı hücumlarda Faik Samet ve Emre ile skor üreten ekip, teknik molayı 12-7 önde geçerek seti 25-12 aldı ve 2-1 üstünlük sağladı.

Son sette smaç servislerle Afyon Belediyesi Yüntaş'ın etkili hücum yapmasını engelleyen Halkbank, hata yüzdesini de düşürünce rakibinin öne geçmesine fırsat tanımadı. Maçın son bölümünde başhakem Çetin Ok'a itiraz ederek kırmızı kart gören Afyonkarahisar ekibinin Sırp antrenörü Sinisa Reljic, takımına bir sayıya mal oldu. Teknik molayı 12-10, seti ise 25-23 önde bitiren Halbank, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Halkbank: 3 - Afyon Belediyesi Yüntaş: 1

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Çetin Ok, Erhan Alparslan

Halkbank: Faik Samet Güneş, Hernandez, Petric, Emre Batur, Hierrezuelo, Burutay Subaşı (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Mustafa Ramazanoğlu, Abdullah Çam, Loh)

Afyon Belediyesi Yüntaş: Bahov, Fatih Cihan, Ojansivu, Mustedanovic, Cüneyt Dağcı, Ekrem Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Doğuhan Yapıcı, Mehmet Hacıoğlu, Kemal Kıvanç Elgaz, Oğuzhan Tarakçı, Burak Köse)

Setler: 25-14, 15-25, 25-12, 25-23

Süre: 95 dakika (20, 25, 16, 34)