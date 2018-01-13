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Gaziantepspor'da ayrılık
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GAZİANTEPSPOR'DA AYRILIK

Gaziantepspor'da ayrılık

TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor, genel menajer Abdulkadir Bakırdöven ile yollarını ayırdı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, Bakırdöven'in yurt dışına gidecek olmasından dolayı böyle bir karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Kendisine bu zamana kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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