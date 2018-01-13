Gaziantepspor'da ayrılık

Kulüpten yapılan açıklamada, Bakırdöven'in yurt dışına gidecek olmasından dolayı böyle bir karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Kendisine bu zamana kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.