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Arda Turan, formayı giydi, poz verdi
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ARDA TURAN, FORMAYI GİYDİ, POZ VERDİ

Arda Turan, formayı giydi, poz verdi

Medipol Başakşehir, Barcelona'dan Arda Turan'ı 2.5 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

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Medipol Başakşehir, Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın transfer sürecini tamamladı.

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın transferini kulübün Twitter hesabından açıkladı.

Gümüşdağ, sosyal medyadaki mesajında, "Arda Turan bugün, üzerinde turuncu formasıyla ülkesine dönüyor. Bu sadece Başakşehir'in değil Türkiye'nin transferi. Hepimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Barcelona, milli futbolcu Arda Turan'ı Medipol Başakşehir'e kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, taraflar arasında varılan anlaşmanın ardından Arda Turan'ın 2.5 sezon boyunca Medipol Başakşehir'e kiralandığı belirtildi.

Açıklamaya göre; Barcelona, Arda'nın kiralık olarak Medipol Başakşehir'de oynadığı dönemde başka kulübe transfer edilmesi hakkını elinde tutacak. Katalan temsilcisi, Arda'nın bu süreçte göstereceği performansa göre ekstra kazanç elde edebilecek.

Medipol Başakşehir, istediği takdirde Arda Turan'ın bonservisini satın alabilecek.

Arda Turan, 2.5 sezon boyunca formasını giydiği Barcelona ile 55 maçta 15 gole imza atmıştı.

Milli oyuncu; bu süreçte 1 lig, 2 İspanya Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 1 Dünya Kulüpler Kupası ve 1 UEFA Süper Kupa kazandı.

."@ArdaTuran bugün, üzerinde turuncu formasıyla ülkesine dönüyor. Bu, sadece Başakşehir’in değil Türkiye’nin transferi. Hepimiz için hayırlı olsun.”

Göksel Gümüşdağ...

— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 13, 2018
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