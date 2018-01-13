Kartal'dan transfer açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal, kampın bitiminin ardından takımın durumu, transfer yasağı ve ikinci devre hazırlıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ligin ilk devresini 34 puanla lider bitirdiklerini hatırlatan Kartal, "Ankaragücü çok büyük bir camia ve biz bu camiayı hak ettiği yerlere getirmek istiyoruz." dedi.

Ligin 18. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Kartal, bu maçın hazırlıklarını 15 Ocak Pazartesi gününden itibaren başkentte sürdüreceklerini ifade etti.

Antalya'daki kampın çok verimli geçtiğine dikkati çeken İsmail Kartal, görüşlerini şöyle açıkladı:

"Kamp sürecinde sakat olan oyuncularımız İlhan Parlak ve Mehmet Sak'ın toparlanmasıyla takımımız daha iyi bir ivme yakaladı. Enes Kubat ve Abdülkadir Kayalı'da ufak bir sakatlık oluştu. İki oyuncumuzun da aramıza kısa sürede döneceklerini umut ediyorum. Antalya’da iyi bir çalışma gerçekleştirdik. Sonuç olarak bakıldığında ilk yarıyı lider bitirdik. İkinci yarıya baktığımızda eksiklerimiz var, alternatif oyuncularımız yok ancak biz kendi içimizde elimizden geldiğince o boşlukları dolduracağız."

MKE Ankaragücü’nün büyük bir camia olduğunu dile getiren Kartal, "Bu bilinçle camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu etmek için çaba sarf ediyoruz. İkinci yarıda da bu birlikteliğimiz ve taraftarlarımızdan gelecek destek ile elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.

Takımdaki sıkıntılara rağmen herkesin işini yapmaya odaklandığını aktaran Kartal, şöyle devam etti:

"Belediye başkanımız Sayın Mustafa Tuna’nın verdiği destekten dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Başkanımız ve yönetim kurulumuzun verdiği çabadan dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Sonuçta hala geçmişten gelen sıkıntılarımız var. Burada herkes iyi niyetli. Tüm oyuncu grubum buna dahil. Geçmişten gelen sıkıntılar bir anda bitmez, bunu biliyoruz. Bu kadar sıkıntıya rağmen takımımız, tüm iyi niyeti ve özverisiyle Ankaragücü’nün başarısı için çalışıyor."

"Transfer yasağı kalkarsa tabii ki çok daha iyi olur" diyen Kartal, "Alternatifli ve derin bir kadromun olmasını ben de isterim. Ama mevcut durumda yasağı kaldıramıyorsak, biz de elimizden geldiğince daha çok çalışarak ve bu açıkları kapatarak, bunun üstesinden gelmeye çalışacağız. Ankaragücü çok büyük bir camia ve biz bu camiayı hak ettiği yerlere getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.