Burak Yılmaz ayrılıyor mu?

Burak Yılmaz ''teklif alan oyuncunun gitme ihtimali her zaman vardır, çok ciddi transfer teklifi aldım ancak Trabzonspor'a ayrılmak için gelmedim.
Golcü futbolcu transfer ile ilgili sorulan soruya ''Yurt dışından bana teklifler var. Ama ayrılma gibi bir durum yok, önümüzdeki günler ne gösterir bilmiyorum. Transferin gerçekleşmesi için yönetim, kulüp veya futbolcu için bir şeylerin belli olması gerek. Ya da kalmam için bazı şeylerin net olması gerekli. Transfer teklifi alan futbolcunun gitme ihtimali vardır'' ifadelerini kullandı.
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