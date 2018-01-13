Beşiktaş borsaya bildirdi!

Beşiktaş, Cenk Tosun'un Everton'a gitmesi sonrası santrfor arayışlarını hızlandırırken, adaylardan Cyle Larin, dün İstanbul'a geldi.
ABD Futbol Ligi MLS ekiplerinden Orlando City'de forma giyen Larin, siyah beyazlılar ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Kanadalı oyuncu 2017 yılında Orlando City forması ile çıktığı 30 maçta 12 gol attı, 3 asist yaptı.
Beşiktaş bugün de Larin'in transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Cyle Christopher Larin ile transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.