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Beşiktaş borsaya bildirdi!
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BEŞİKTAŞ BORSAYA BİLDİRDİ!

Beşiktaş borsaya bildirdi!

Beşiktaş'ın 1 hafta önce anlaşmaya vardığı Cyle Larin, İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlılar, Larin'in transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

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Beşiktaş, Cenk Tosun'un Everton'a gitmesi sonrası santrfor arayışlarını hızlandırırken, adaylardan Cyle Larin, dün İstanbul'a geldi.

ABD Futbol Ligi MLS ekiplerinden Orlando City'de forma giyen Larin, siyah beyazlılar ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Kanadalı oyuncu 2017 yılında Orlando City forması ile çıktığı 30 maçta 12 gol attı, 3 asist yaptı.

Beşiktaş bugün de Larin'in transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Cyle Christopher Larin ile transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

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