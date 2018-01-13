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İngiltere'de Cenk Tosun'u Harry Kane'e benzettiler
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İNGİLTERE'DE CENK TOSUN'U HARRY KANE'E BENZETTİLER

İngiltere'de Cenk Tosun'u Harry Kane'e benzettiler

Premier Lig resmi hesabı, Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un idman görüntüsünü paylaşırken milli futbolcu için 'Türk Hary Kane' benzetmesi yaptı.

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Bonuslarla birlikte 28 milyon euroyu bulan rekor bedelle Everton'a transfer olan Cenk Tosun ilk antremanına çıktı.

KADRODA OLACAĞI AÇIKLANDI

Teknik direktör Sam Allerdyce, milli futbolcuyu Tottenham maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.

İngiliz basınında, Cenk'in karşılaşmaya ilk 11'de çıkacağı yönünde haberler yer aldı.

PREMIER LİG HESABI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Öte yandan bu maç öncesi Premier Lig'in resmi hesabından Cenk Tosun'la ilgili dikkat bir benzetme yapıldı. Milli futbolcunun idmandan görüntüsüne yer verilen paylaşımda, "Türk Hary Kane, Tottenham'ın santrforuyla karşılaşmaya hazır" ifadeleri kullanıldı.

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