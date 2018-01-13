İngiltere'de Cenk Tosun'u Harry Kane'e benzettiler

Bonuslarla birlikte 28 milyon euroyu bulan rekor bedelle Everton'a transfer olan Cenk Tosun ilk antremanına çıktı.
KADRODA OLACAĞI AÇIKLANDI
Teknik direktör Sam Allerdyce, milli futbolcuyu Tottenham maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.
İngiliz basınında, Cenk'in karşılaşmaya ilk 11'de çıkacağı yönünde haberler yer aldı.
PREMIER LİG HESABI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Öte yandan bu maç öncesi Premier Lig'in resmi hesabından Cenk Tosun'la ilgili dikkat bir benzetme yapıldı. Milli futbolcunun idmandan görüntüsüne yer verilen paylaşımda, "Türk Hary Kane, Tottenham'ın santrforuyla karşılaşmaya hazır" ifadeleri kullanıldı.
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