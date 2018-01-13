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Trabzonspor'dan kanada takviye! Tek çekince...
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TRABZONSPOR'DAN KANADA TAKVİYE! TEK ÇEKİNCE...

Trabzonspor'dan kanada takviye! Tek çekince...

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kızılyıldız’ın kanat oyuncusu Slavoljub Srnic’i istedi. Ancak, aynı takımdan transfer ettiği İbanez’den beklediğini bulamayan yönetim kararsızlık yaşıyor

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Transfer çalışmalarının devam ettiği Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'dan yönetime sürpriz bir isim geldi: Slavoljub Srnic. Skoru değiştirebilen bir kanat oyuncusu isteyen tecrübeli teknik adamın, daha önce birçok kez izlettiği Kızılyıldız forması giyen Srnic için yönetime olumlu rapor verdiği belirtildi. Ancak yönetimin bu konuda ilginç bir çekincesi var. Kızılyıldız'dan geçen sezon transfer edilen sol bek Luiz Ibanez'in yaşattığı hayal kırıklığı nedeniyle Srnic ismine sıcak bakılmıyor. Orta sahanın sağında ve solunda görev yapabilen Srnic'in kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

Yardımcı antrenör Bülent Albayrak ise transfer çalışmaları için İstanbul'a, başkan Muharrem Usta'nın yanına gitti. Albayrak burada Usta ile transferdeki gelişmeleri değerlendirecek ve Rıza Çalımbay'a bildirecek.

Kontratak futboluna yatkın. İki ayağını da etkili kullanıyor. Bitiricilik özelliği kuvvetli. Kilit pas sayısı fazla. Hava toplarında etkisiz. (Sabah)

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