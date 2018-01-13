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Arda Turan Başakşehir'de
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ARDA TURAN BAŞAKŞEHİR'DE

Arda Turan Başakşehir'de

Medipol Başakşehir uzun süredir uğraştığı Arda Turan transferini sonlandırdı. Milli futbolcu, 1.5 artı 1 yıl opsiyonlu Başakşehir'de. Yıldız Futbolcunun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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Barcelona'da forma şansı bulamayan Arda Turan, bugün İstanbul'a geliyor. Yıldız futbolcu 1.5 artı 1 yıl opsiyonlu Başakşehir'e transfer oluyor.

Ayrıca CNN Türk'e katılan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı şu açıklamalarda bulundu, 'Arda Turan transferi umarım olacak. Olursa çok seviniriz. Transferin olma ihtimali yüzde 50'nin üzerinde. Bugün olumlu veya olumsuz bir haber çıkar. Ama ben olumlu olacağı yönünde düşünüyorum. Olumlu olma ihtimali yüksek diyebiliriz. Arda sevimli, esprili, sürekli kendini geliştiren önemli bir çocuk. Arda Turan ile sürekli iletişim halindeyiz. Hep öyleydik. Atletico Madrid'e giderken de öyleydi.Burada aile ortamı var. Buranın duyguları var. Emre ağabeysi var. Orhan ağabeysi var. Bu değerler var. Sonuçta ülkesi de. Nerede değer göreceğine bakıyor.'

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