Gençlerbirliği, kamp çalışmalarını sürdürüyor

Salı günü kupada Bursaspor’la karışlaşacak olan Gençlerbirliği çalışmalarına Belek’te devam ediyor. Çift antrenmanla geçen günün sabah bölümünde Gençlerbirliği salon çalışması yaparken , akşam bölümünde sahada çalıştı.
Akşam antrenmanına ısınma koşusu , dar alanda top kapma ve koordinasyona hareketleriyle başlayan başkent ekibi daha sonra dar alanda pas – top kontrol çalışması ve ardından dönüşümlü çift kale maç yaptı.
Antrenmana tedavilerine devam edilen Manu, Nihat ve Luccas katılmazken, Halil İbrahim fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.
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