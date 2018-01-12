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Gençlerbirliği, kamp çalışmalarını sürdürüyor
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GENÇLERBİRLİĞİ, KAMP ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Gençlerbirliği, kamp çalışmalarını sürdürüyor

Salı günü kupada Bursaspor’la karışlaşacak olan Gençlerbirliği çalışmalarına Belek’te devam ediyor.

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Salı günü kupada Bursaspor’la karışlaşacak olan Gençlerbirliği çalışmalarına Belek’te devam ediyor. Çift antrenmanla geçen günün sabah bölümünde Gençlerbirliği salon çalışması yaparken , akşam bölümünde sahada çalıştı.

Akşam antrenmanına ısınma koşusu , dar alanda top kapma ve koordinasyona hareketleriyle başlayan başkent ekibi daha sonra dar alanda pas – top kontrol çalışması ve ardından dönüşümlü çift kale maç yaptı.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Manu, Nihat ve Luccas katılmazken, Halil İbrahim fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

 
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