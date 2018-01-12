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Ankaragücü hazırlık maçında mağlup
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ANKARAGÜCÜ HAZIRLIK MAÇINDA MAĞLUP

Ankaragücü hazırlık maçında mağlup

TFF 1.Lig’in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya, Belek’te sürdüren MKE Ankaragücü, kamp kapsamında oynadığı ikinci hazırlık maçında Kastamonuspor’a 1-0 mağlup oldu.

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TFF 1.Lig’in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya, Belek’te sürdüren MKE Ankaragücü’müz, kamp kapsamında oynadığı ikinci hazırlık maçında Kastamonuspor’a 1-0 mağlup oldu.

 

MKE Ankaragücü XI: Korcan Çelikay – Erdem Özgenç – Alihan Kubalas -Yusuf Abdioğlu – Mehmet Sak – Sedat Ağçay – Arif Morkaya -Ferhat Kiraz- İlhan Parlak -  Kenan Özer – Mehmet Umut Nayir

 

Oyuncu değişiklikleri;

 

Korcan Çelilay – Furkan Bekleviç 

Erdem Özgenç – Ahmet Boztepe

Alihan Kubalas – Lucasz Szukala

Sedat Ağçay – Ahmet Can Arık

Mehmet Sak -Mahmut Akan

Ferhat Kiraz – Kibong Mbamba

Kenan Özer – Tonia Tisdell

Umut Nayir – Lanre Kehinde

 

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