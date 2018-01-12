Ankaragücü hazırlık maçında mağlup

TFF 1.Lig’in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya, Belek’te sürdüren MKE Ankaragücü’müz, kamp kapsamında oynadığı ikinci hazırlık maçında Kastamonuspor’a 1-0 mağlup oldu.
MKE Ankaragücü XI: Korcan Çelikay – Erdem Özgenç – Alihan Kubalas -Yusuf Abdioğlu – Mehmet Sak – Sedat Ağçay – Arif Morkaya -Ferhat Kiraz- İlhan Parlak - Kenan Özer – Mehmet Umut Nayir
Oyuncu değişiklikleri;
Korcan Çelilay – Furkan Bekleviç
Erdem Özgenç – Ahmet Boztepe
Alihan Kubalas – Lucasz Szukala
Sedat Ağçay – Ahmet Can Arık
Mehmet Sak -Mahmut Akan
Ferhat Kiraz – Kibong Mbamba
Kenan Özer – Tonia Tisdell
Umut Nayir – Lanre Kehinde
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.