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Halkbank'ın rakibi Afyon
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HALKBANK'IN RAKİBİ AFYON

Halkbank'ın rakibi Afyon

Efeler Voleybol Liginde 13.hafta karşılaşmaları yarın (13 Ocak, Cumartesi) oynanacak

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Halkbank, Afyon’u ağırlıyor

Efeler Voleybol Liginde 13.hafta karşılaşmaları yarın (13 Ocak, Cumartesi) oynanacak. Lig ikincisi Halkbank, yedinci sırada yer alan Afyon Belediye YÜNTAŞ’la karşı karşıya gelecek. Başkent Voleybol Salonunda oynanacak maçın başlama saati 15:00.

Ligin ilk devresinde oynanan müsabaka Afyon ekibinin 3-1’lik üstünlüğü ile sona ermişti.

Takımların sayı yükünü Halkbank’tan Fernando Hernandez (225) ve Afyon’dan Ojansivu Olli Pekka (198) çekiyorlar. En iyi smaçör karılaşmasında da yine bu iki isim öne çıkıyorlar; Hernandez (yüzde 31), Pekka (yüzde 33).

Takımların en iyi servis atanları Halkbank’tan Burutay Subaşı (24 ace), Pekka (23 ace).

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