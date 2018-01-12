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Burak Yılmaz’a Çin’den 15 milyon Euro’luk teklif
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BURAK YILMAZ’A ÇİN’DEN 15 MİLYON EURO’LUK TEKLİF

Burak Yılmaz’a Çin’den 15 milyon Euro’luk teklif

Trabzonspor'un sezon başında Beijing Guoan'dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz'a yine Çin'den teklif geldi.

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Trabzonspor’un´un forvet oyuncusu Burak Yılmaz´a, Çin´in Shanghai Shenhua takımından teklif geldiği öğrenildi.

Bordo-mavili kulübün sezon başında Çin´in Beijing Guoan takımından 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, sezonun ilk yarısında 14 maçta attığı 14 golle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Süper Lig´de gol krallığı yarışında da zirveye ortak olan 32 yaşındaki forvet oyuncusuna, Çin´in Shanghai Shenhua takımından 15 milyon Euro´luk teklif geldiği kaydedildi.

Yönetimin bu teklife karşı vereceği yanıt camiada da merak uyandırırken, sosyal medya üzerinde taraftarlar da satılıp satılmaması konusunda ikiye bölündü. Burak Yılmaz ise, Beijing Guoan´dan Trabzonspor´a transferi sürecinde ailesel sebeplerinden dolayı Çin´den ayrılmak istediğini belirtmişti.

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