Burak Yılmaz’a Çin’den 15 milyon Euro’luk teklif

Trabzonspor’un´un forvet oyuncusu Burak Yılmaz´a, Çin´in Shanghai Shenhua takımından teklif geldiği öğrenildi.
Bordo-mavili kulübün sezon başında Çin´in Beijing Guoan takımından 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, sezonun ilk yarısında 14 maçta attığı 14 golle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Süper Lig´de gol krallığı yarışında da zirveye ortak olan 32 yaşındaki forvet oyuncusuna, Çin´in Shanghai Shenhua takımından 15 milyon Euro´luk teklif geldiği kaydedildi.
Yönetimin bu teklife karşı vereceği yanıt camiada da merak uyandırırken, sosyal medya üzerinde taraftarlar da satılıp satılmaması konusunda ikiye bölündü. Burak Yılmaz ise, Beijing Guoan´dan Trabzonspor´a transferi sürecinde ailesel sebeplerinden dolayı Çin´den ayrılmak istediğini belirtmişti.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.