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Boyko Beşiktaş'tan ayrıldı
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BOYKO BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI

Boyko Beşiktaş'tan ayrıldı

Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Ukraynalı kaleci Denys Boyko, yurt dışına gitti.

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Beşiktaşlı kaleci Denys Boyko, yurt dışına gitti. Ukraynalı file bekçisi geleceğiyle ilgili soruları cevapsız bıraktı

Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Ukraynalı kaleci Denys Boyko, yurt dışına gitti.

Antalya kampına götürülmemesinin ardından başka bir takıma transferi konuşulan Boyko, Atatürk Havalimanı'nda yurt dışına çıkarken görüntülendi. DHA'nın 'Takımdan ayrılacak mısın?' sorusuna, "Bilmiyorum" yanıtını veren Ukraynalı file bekçisi, tatile gittiğini söyledi.

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