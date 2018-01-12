Terim tempoyu yükseltti

Teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını hem fiziksel olarak lige hazırlarken hem de mental açıdan felsefesini aktarmak için çalışmalar yapıyor.



Öğrencilerinden öncelikle oynadıkları futboldan keyif almalarını isteyen Fatih Terim, sık sık takım olmanın vurgusunu yapıyor. Antrenman saatleri dışında kampta oyuncuların birlikte olmasını ve iletişim halinde vakit geçirmesini isteyen deneyimli teknik adam, taktik çalışmalarda da tempoyu artırdı.



Fatih Terim, 4-1-4-1 genelde taktiğiyle sahada yer alırken, özellikle atak oyunculara saha içinde özgürlük tanıyor. Rakip sahada oynamaları gerektiğini futbolcularına anlatan tecrübeli çalıştırıcı, hücuma dayalı bir anlayış benimseyeceklerini aktarıyor. Tüm futbolcuların formaya eşit uzaklıkta olduğunu vurgulayan Terim, kampta çalışmalarını yeterli görmediği isimler ile yollarını ayıracağını belirtiyor.



Oyuncularına, Galatasaray forması giymenin değerini aktaran Terim; yardımcıları Ümit Davala, Hasan Şaş ve Levent Şahin'den bireysel performanslarlma ilgili bilgiler alıyor.