﻿
Terim tempoyu yükseltti
﻿
Site İçi Arama
﻿

TERİM TEMPOYU YÜKSELTTİ

Terim tempoyu yükseltti

Galatasaray, Antalya kampında ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor.

285 Okunma

Teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını hem fiziksel olarak lige hazırlarken hem de mental açıdan felsefesini aktarmak için çalışmalar yapıyor.

Öğrencilerinden öncelikle oynadıkları futboldan keyif almalarını isteyen Fatih Terim, sık sık takım olmanın vurgusunu yapıyor. Antrenman saatleri dışında kampta oyuncuların birlikte olmasını ve iletişim halinde vakit geçirmesini isteyen deneyimli teknik adam, taktik çalışmalarda da tempoyu artırdı.

Fatih Terim, 4-1-4-1 genelde taktiğiyle sahada yer alırken, özellikle atak oyunculara saha içinde özgürlük tanıyor. Rakip sahada oynamaları gerektiğini futbolcularına anlatan tecrübeli çalıştırıcı, hücuma dayalı bir anlayış benimseyeceklerini aktarıyor. Tüm futbolcuların formaya eşit uzaklıkta olduğunu vurgulayan Terim, kampta çalışmalarını yeterli görmediği isimler ile yollarını ayıracağını belirtiyor.

Oyuncularına, Galatasaray forması giymenin değerini aktaran Terim; yardımcıları Ümit Davala, Hasan Şaş ve Levent Şahin'den bireysel performanslarlma ilgili bilgiler alıyor.

ETİKETLER #Galatasaray
Fatih Terim'den Kaan Ayhan transferi için yönetime mesaj
Fatih Terim, Emre Mor'u nasıl ikna etti?
Terim: Başka Galatasaray yok
Galatasaray ile Turkcell'den işbirliği
Transfer görüşmeleri başladı
Galatasaray'ın kamp programı belli oldu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿