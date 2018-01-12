Trabzonspor'da sol bek transferinde atak

Mas'ın ayrılmasından sonra önceliği bu bölgeye veren bordo-mavililer, Çekyalı sol bek Filip Novak ile anlaşmıştı. FC Midtjylland ile Haziran 2019'a kadar sözleşmesi olan Novak için bordo- mavililer de Danimarka kulübüne 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyebileceğini iletmişti. Ancak FC Midtjylland cephesi olumlu yanıt vermedi. Bunun üzerine Usta'nın Danimarka'ya giderek transferi bitirmeye çalışacağı belirtildi. Başkan görüşmelerde "Ya satın, ya kiralayın" teklifini yapacak.

TRABZONSPOR'UN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ NOVAK KİMDİR?

Trabzonspor'un Midtjylland'dan kadrosuna katmak üzere harekete geçtiği Çekyalı sol bek Filip Novak, hızıyla dikkat çeken bir oyuncu. Ortalama üstü dripling becerisi ve 1.84 boyuyla oyunun iki yönüne de katkı yapabilen 27 yaşındaki Novak'ın zaman zaman kademe hataları yapması ise dikkat çekiyor. Sağ ayağını da iyi derecede kullanabilen solak oyuncunun en önemli özelliği ise dayanıklılığı ve temposu.

Sabah