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Fatih Terim'den Kaan Ayhan transferi için yönetime mesaj
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FATİH TERİM'DEN KAAN AYHAN TRANSFERİ İÇİN YÖNETİME MESAJ

Fatih Terim'den Kaan Ayhan transferi için yönetime mesaj

Galatasaray'da savunmaya yapılacak en önemli transferlerden birini Kaan Ayhan olduğu, teknik direktör Fatih Terim'in de genç oyuncuyla ilgili olarak yönetime mesaj yolladığı belirtildi.

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Almanya 2. Ligi’nde Fortuna Düsseldorf forması giyen ve şampiyonluk mücadelesi veren Kaan Ayhan, Galatasaray’ın savunmaya yapacağı takviyeler arasında en önemli yere sahip gibi görünüyor.

Teknik direktör Fatih Terim’in, A Milli Takım’a bizzat kazandırdığı genç oyuncu konusunda yönetime ikinci kez mesaj yolladığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın, “Kaan’ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Çok fazla talibi var. Acele etmek lazım” yönünde ifadeler kullandığı belirlendi. Sarı-Kırmızılılar, Alman kulübüyle görüşmeleri sürdürüyor.

Kapının 5 milyon Euro’dan açılması Cim Bom’u bir hayli zorlarken, Kaan’ın en kötü ihtimalle sezon sonunda bedavaya alınmasının planlandığı kaydedildi.

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