Sivasspor ile Levante transfer için anlaştı

Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar, Kone'nin eski takımı Levante ile Sivasspor'un transferi konusunda anlaştığını açıkladı.

Sivasspor ile Levante gelecek sezon için Kone'nin transferi hakkında anlaştı

Ocak ayında Levante'ye kiralık olarak transfer olacağı yönünde bilgler gelmişti. Sivasspor takımı Levante ile anlaştı. Kone için Sivasspor ile Levante takımları sezon sonu için anlaştılar. Toplamda iki senelik bir anlaşima gerçekleşti. Yaklaşık 2 milyon Euro gibi bir bedel devre arası için konuşulmuştu ancak sezon sonunda geçerli olacak anlaşma için değer henüz netleşmedi.