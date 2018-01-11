Sivasspor ile Levante transfer için anlaştı

Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar, Kone'nin eski takımı Levante ile Sivasspor'un transferi konusunda anlaştığını açıkladı.
Sivasspor ile Levante gelecek sezon için Kone'nin transferi hakkında anlaştı
Ocak ayında Levante'ye kiralık olarak transfer olacağı yönünde bilgler gelmişti. Sivasspor takımı Levante ile anlaştı. Kone için Sivasspor ile Levante takımları sezon sonu için anlaştılar. Toplamda iki senelik bir anlaşima gerçekleşti. Yaklaşık 2 milyon Euro gibi bir bedel devre arası için konuşulmuştu ancak sezon sonunda geçerli olacak anlaşma için değer henüz netleşmedi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.