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Sivasspor ile Levante transfer için anlaştı
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SİVASSPOR İLE LEVANTE TRANSFER İÇİN ANLAŞTI

Sivasspor ile Levante transfer için anlaştı

Demir Grup Sivasspor'un bu sezon Süper Lig'de en golcü oyuncusu konumunda bulunan Arouna Kone hakkında flaş bir transfer haberi geldi.

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Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar, Kone'nin eski takımı Levante ile Sivasspor'un transferi konusunda anlaştığını açıkladı. 

Sivasspor ile Levante gelecek sezon için Kone'nin transferi hakkında anlaştı

Ocak ayında Levante'ye kiralık olarak transfer olacağı yönünde bilgler gelmişti. Sivasspor takımı Levante ile anlaştı. Kone için Sivasspor ile Levante takımları sezon sonu için anlaştılar. Toplamda iki senelik bir anlaşima gerçekleşti. Yaklaşık 2 milyon Euro gibi bir bedel devre arası için konuşulmuştu ancak sezon sonunda geçerli olacak anlaşma için değer henüz netleşmedi. 
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