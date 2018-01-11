Osmanlıspor Tortol Lumanza'yla anlaştı

Osmanlıspor devre arası transfer döneminde büyük sükse yaparak Porto'nun 22 yaşındaki genç yıldız adayı Tortol'u renklerine bağladı. Dün akşam bitirilen transfer için birçok Avrupa kulübü Tortol'un peşine düşmüştü.
KAÇ NUMARA OYNUYOR?
6 ve 8 numaralarda forma giyen genç yıldız bundan sonra Osmanlıspor'un formasını terletecek.
Portekiz'in 2018 ve sonrasında gelecek vaadedenler listesinde yer alan Tortol, Manchester United, Monaco ve Lazio bu ismin peşine düştü ancak Osmanlıspor bu transfer girdabından galip çıkarak bombayı patlattı.
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