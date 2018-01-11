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Osmanlıspor Tortol Lumanza'yla anlaştı
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OSMANLISPOR TORTOL LUMANZA'YLA ANLAŞTI

Osmanlıspor Tortol Lumanza'yla anlaştı

Süper Lig'in ilk yarısını 14. sırada tamamlayan Osmanlıspor, Yalçın Ayhan ve Ceyhun Gülselam'dan sonra bir transfere daha imza atıyor. Başkent ekibi, Norveç 1. Lig ekiplerinden Stabaek forması giyen Tortol Lumanza Lembi ile anlaştı.

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Osmanlıspor devre arası transfer döneminde büyük sükse yaparak Porto'nun 22 yaşındaki genç yıldız adayı Tortol'u renklerine bağladı. Dün akşam bitirilen transfer için birçok Avrupa kulübü Tortol'un peşine düşmüştü.

KAÇ NUMARA OYNUYOR?

6 ve 8 numaralarda forma giyen genç yıldız bundan sonra Osmanlıspor'un formasını terletecek.

Portekiz'in 2018 ve sonrasında gelecek vaadedenler listesinde yer alan Tortol, Manchester United, Monaco ve Lazio bu ismin peşine düştü ancak Osmanlıspor bu transfer girdabından galip çıkarak bombayı patlattı. 

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