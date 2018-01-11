Elazığspor Iraklı orta sahayı transfer etti

TFF 1. Lig'in ikinci yarısı için transfer çalışmalarına devam eden Elazığspor, Humam Tariq transferinde mutlu sona ulaştı. Vize sorununu giderdikten sonra menajeriyle birlikte salı günü takımın kamp yaptığı Antalya’ya giden genç oyuncu, bugün 1.5 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Iraklı yıldız, sözleşmeyi imzaladıktan sonra Elazığspor formasıyla objektiflere poz verdi.

1996 Irak Bağdat doğumlu olan Humam Tariq, futbola Birleşik Arap Emirlikleri’nin Al Ahli takımında başladı. Daha sonra Al Dhafra takımına transfer olan 22 yaşındaki futbolcu, 2015 yılından bu yana Irak 1. Lig ekibi Al-Quwa’nın formasını giyiyordu.

Bu sezon takımıyla 20 lig maçında bin 727 dakika süre alan Tariq, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.