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Deniz Yılmaz Gençlerbirliği'ne transfer oldu
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DENİZ YILMAZ GENÇLERBİRLİĞİ'NE TRANSFER OLDU

Deniz Yılmaz Gençlerbirliği'ne transfer oldu

Bursasporlu golcü futbolcu Deniz Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu.

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Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen'in fazla forma şansı vermediği Deniz Yılmaz, Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Başkent ekibiyle 1,5 yıllık sözleşme imzalayan 29 yaşındaki futbolcu bu sezon yeşil - beyazlı forma ile 7 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. 

Deniz daha önce Bayern Münih, Paderborn, Mainz 05, Elazığspor ve Trabzonspor'da forma giymişti.
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