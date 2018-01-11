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Süper Lig altyapıda sınıfta kaldı
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SÜPER LİG ALTYAPIDA SINIFTA KALDI

Süper Lig altyapıda sınıfta kaldı

Süper Lig'in ilk yarısında 18 kulüpte sadece 25 futbolcu, ilk kez profesyonel sözleşme imzaladığı takımında forma şansı bulabildi.

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Ligde bu sezon Bursaspor'da 5, Trabzonspor'da 4, Gençlerbirliği'nde 4, Fenerbahçe'de 3, Beşiktaş ile Antalyaspor'da da ikişer oyuncu, kendi altyapısının ardından ilk kez profesyonel sözleşme imzaladığı takımlarında süre aldı.

Atiker Konyaspor, Demir Grup Sivasspor, Göztepe, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir ise amatör olarak son kez kendilerinde görev yapan birer futbolcusuna şans verdi.

- En çok oyuncu Bursaspor'da oynadı

Bursaspor, 5 oyuncu ile altyapıdan yetişen futbolcularına en çok şans veren ekip oldu.

Yeşil-beyazlı ekipte Ertuğrul Ersoy, Muhammed Şengezer, Furkan Soyalp, Rüştü Hanlı ve Kubilay Kanatsızkuş toplamda 1382 dakika forma giydi.

- En çok süreyi Trabzonspor verdi

Trabzonspor, altyapı oyuncularına en fazla süre veren Süper Lig ekibi oldu.

Bordo-mavili ekipte, altyapıdan yetişen Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Mustafa Akbaş ve Uğurcan Çakır toplamda 2926 dakika süre aldı.

Yusuf Yazıcı 3, Abdülkadir Ömür ise 1 gollük performans ile takımına katkıda bulundu.

- Altyapı oyuncularına süre vermeyenler

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor, Kayserispor, Osmanlıspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ise ligin geride kalan 17 haftasında altyapıdan yetişen oyuncularına hiç şans vermedi.

Sezonun ilk yarısında Süper Lig takımlarının, ilk profesyonel sözleşmelerini kendileriyle imzaladığı oyunculara tanıdıkları süreler dakika bazında şöyle:

Takımlar

Oyuncu sayısı

Oynattıkları oyuncular ve aldıkları süre

Toplam süre

Bursaspor

5

Ertuğrul Ersoy (810), Kubilay Kanatsızkuş (240), Muhammed Şengezer (180), Furkan Soyalp (149), Rüştü Hanlı (3)

1382

Trabzonspor

4

Yusuf Yazıcı (1341), Abdülkadir Ömür (784), Mustafa Akbaş(756), Uğurcan Çakır (45)

2926

Gençlerbirliği

4

Ahmet Oğuz (1198), Uğur Çiftçi (1334), Halil İbrahim Pehlivan (160), Yıldırım Mert Çetin (90)

2782

Fenerbahçe

3

Oğuz Kağan Güçtekin (53), Ahmethan Köse (23), Samed Karakoç (6)

82

Beşiktaş

2

Necip Uysal (325), Fatih Aksoy (17)

342

Antalyaspor

2

Zeki Yıldırım (129), Musa Nizam (3)

132

Sivasspor

1

Ziya Erdal (1113)

1113

Başakşehir

1

Mahmut Tekdemir (935)

935

Göztepe

1

Halil Akbunar (759)

759

Konyaspor

1

Selim Ay (392)

392

Kasımpaşa

1

Hasan Bilal (91)

91
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