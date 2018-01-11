Beşiktaşlı Aras Özbiliz'e talip var

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken Aras Özbiliz ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Aras Özbiliz, Beşiktaş'tan gidecek mi?



Beşiktaş'ta Antalya kampına götürülmeyen Boyko ve Aras için siyah-beyazlılara uyarı gelmişti. İki oyuncu yönetimin kendilerine takımdan ayrı yalnız başlarına çalışmaları konusunda tebligat yaptığı mesajını gönderirken; FIFPro'nun avukatları bu durumun hukuksuz olduğu ve bir an önce sonlandırılması gerektiği konusunda yönetime uyarı göndermişti. Beşiktaş'ta bu gelişme yaşanırken Aras Özbiliz'e sürpriz bir talip geldi.



Beşiktaş'ta Aras Özbiliz, Vitesse'ye gidecek mi?

Güneş'in haberine göre, Hollanda ekibinin Aras'ı kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi. Bu sezon U-21 takımıyla maçlara çıkan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun teklife sıcak baktığı, Siyah-Beyazlı yönetimin ise futbolcunun yıllık ücretinin yüzde 50'sini ödemeye razı olduğu gelen haberler arasında.Aras Özbiliz bu sezon Süper Lig'de hiçbir maçta forma giyemezken Türkiye Kupası'nda oynadığı 1 maçta 1 gol attı.