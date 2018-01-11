Robin van Persie ile Aziz Yıldırım gerginliği

Fenerbahçe, ‘Uçan Hollandalı’dan yakasını bir türlü kurtaramıyor. Sarı-Lacivertliler’de yattığı yerden parasını alan Van Persie, ayrılmak için sezon sonuna kadar alacağı 2 milyon 450 bin euronun tamamının ödenmesini talep ediyor.

F.Bahçe ise bu parayı vermek istemiyor. İlk görüşmede sonuç alamayan tarafların dünkü görüşmesinden de bir sonuç çıkmadı. Kulübe gelen RVP’nin menajeri Kees Vos, Başkan Aziz Yıldırım’la bir görüşme daha gerçekleştirdi. Görüşmede RVP’nin daha önceki taleplerini yineleyen ve ayrılmak için 2 milyon 450 bin euroluk 6 aylık alacağın tamamının ödenmesini isteyen Van Persie’nin talebi kabul edilmedi.

PARTİ, İSTEĞE BAĞLI UYKU, TEKRAR

Başkan Yıldırım’ın sert tavrı karşısında geri adım atan menajer Kees Vos bir kez daha RVP ve Feyenoord Kulübü’yle görüşmek ve daha sonra Yıldırım’la bir araya gelmek için izin istedi. Görüşme bu şekilde sonuçsuz noktalandı. Yönetimi kızdırıp bonservisini almak için her türlü yola başvuran RvP daha önce takım maç yaparken paylaştığı ‘sefasını süren’ fotoğraflarla gündem olmuştu. Hollandalı yıldızın sosyal medyada, “Parti, isteğe bağlı uyku, tekrar (parti)” şeklindeki tişörtü ağır tepkiler almıştı.

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