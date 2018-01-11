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Fatih Terim, Emre Mor'u nasıl ikna etti?
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FATİH TERİM, EMRE MOR'U NASIL İKNA ETTİ?

Fatih Terim, Emre Mor'u nasıl ikna etti?

Terim, Emre Mor’u bu sözlerle ikna etti: Çok yeteneklisin ama çalıştığın teknik direktörler seni anlamıyor. 1.5 yıl bizimle kalırsan seviye atlar ve değerini katlarsın”

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G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Milli Takım'ı çalıştırırken vitrine çıkardığı Emre Mor'u şimdi de Cimbom'a kazandırmak üzere. Tecrübeli hoca, her fırsatta Türkiye'ye gelmek istemediğini açıklayan hatta kendisini Fenerbahçe'ye getirmek istediği için menajeriyle sözleşmesini fesheden Velta Vigo'lu futbolcuyu büyük ölçüde ikna etti. Celta'nın sportif direktörü Minambres'in izniyle Emre'yi arayan Terim 20 yaşındaki futbolcuya şunları söyledi:

"Dortmund'a gitmeni ben istedim. Türkiye'ye dönmemeni, Celta'yı tercih etmeni yine ben tavsiye ettim. Çok yeteneklisin ama çalıştığın teknik direktörler seni anlamıyor. 6 ay veya 1.5 yıl bizimle kal. Burada süper yıldız olabilirsin, değerini de katlarsın" Bu sözlerden etkilenen Emre, G.Saray'a sıcak bakmaya başladı. Terim, Minambres'e de, "Emre'yi bana verin onu bir üst kademeye çıkarayım. Böylece 1.5 yıl sonra 35-40 milyon euro'luk bir futbolcunuz olur" dedi. (Fotomaç)

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