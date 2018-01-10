Osmanlıspor'dan Denizlispor'a...

Üstek yaptığı yazılı açıklamada, transfer çalışmalarının sürdüğünü, bu konuda taraftarları sabırlı olmaya davet ettiklerini belirtti.
Açıklamasında, hedefledikleri oyuncuların transferi için imkanları zorladıklarını ifade eden Üstek, şunları kaydetti:
"Bir süredir görüşmelerimizi sürdürdüğümüz Hasan Kılıç ile anlaşma sağlanmıştır. Futbolcumuz kamp yaptığımız otele gelmiş ve bugün takım arkadaşları ile antrenmanlara başlayacaktır. Şu an itibarıyla 3 oyuncu transferi tamamlandı. Almak istediğimiz diğer oyuncularla görüşmelerimiz sürüyor. Şunun bilinmesini isteriz ki kulübümüzde oynamak isteyen birçok oyuncu bizlere ulaşmakta ve bizimle birlikte olmak istediğini dile getirmektedir. Ancak biz daha önceden belirlediğimiz isimlerde ısrar ediyoruz. Bu isimler takımımız için önemli nokta transferler olacak. Bu yüzden transferlerimiz yavaş ilerliyor olabilir. Hızlı hareket edip hata yapmak istemiyoruz."
Yeşil-siyahlı takımın, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Kılıç ile sezon sonuna kadar anlaştığı öğrenildi
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