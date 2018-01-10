Özbek, Altaylı ve Aysal'a ateş püskürdü!

Özbek, "Basındaki haberlerin büyük bir kısmı Galatasaray’a zarar verecek şekilde çıkıyor. Keşke medyayı yönetebilecek çalışma gurubumuz olsa. Fatih Altaylı’yı affetmiyorum” diye konuştu.

Eski başkanlardan Ünal Aysal'ın yaptığı açıklamalara da tepki gösteren Özbek, "Aysal konuşmasında ‘Erken seçim nereden çıktı, etik mi?’ dedi. Ünal ağabey sen iktidardayken kaç erken seçim yaptın, sonuncusunda da bıraktın kaçtın" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübünün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı yapılırken, 20 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek olağanüstü genel kurulda başkan adayı olan Mustafa Cengiz ve Dursun Özbek, üyelere hitap etti.

İrfan Aktar başkanlığında düzenlenen toplantıda, başkan adayı Mustafa Cengiz'in ardından, mevcut kulüp başkanı Dursun Özbek üyelere seslendi.

Kürsüye gelmesinin ardından ilk olarak yönetim aday listesindeki isimleri üyelere tanıtan Özbek, sonrasında ise kulüp eski yöneticisi Fatih Altaylı ve eski başkanı Ünal Aysal'ı eleştiren sert bir konuşma yaptı.

Aralık ayı divan kurulu toplantısındakine benzer şekilde, yine Fatih Altaylı'nın bir televizyon programında kullandığı eleştirel ifadeleri üyelere okuyan Özbek, Galatasaray yönetiminin bu şekilde itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını savundu.

“Haberler Galatasaray’a zarar verecek şekilde yer alıyor”

Özbek, “Galatasaray yönetimi medyayı manipüle ediyor diyorlar. İnsanlar uslanmıyor. Böyle bir şey yok. Spor müdürlerinin hep başka kulüplere başka üye deniyor. Yönetimin zayıf tarafları olarak dile getirilmiyor. Biz yapmadığımız bir haberi böyle bir şey varmış gibi gösteriliyor. Hep tersinden şikayet ediyorlardı...Kendi gazeteden de haber yapıyorsun. Sonra benim yaptırdığımı söylüyorsun. Sen ne biçim Galatasaraylı bir habercisin. Galatasaray’ın yönetimini aşağılamak senin için mi? Sen varken senin oraya gelip, haberi mi yaptırdım? Basında çıkan haberlerin büyük bir kısmı bu şekilde. Galatasaray’a zarar verecek şekilde yer alıyor. Keşke medyayı yönetebilecek çalışma gurubumuz olsa. Fatih Altaylı’yı affetmiyorum” diye konuştu.

Ünal Aysal'ın ise bir televizyon kanalında dün yaptığı açıklamalara değinen Özbek, şöyle konuştu:

"Biz Galatasaray'ı neden sevemiyoruz. Yalan yanlış ifadelerle yönetimi zayıflatmak için çaba harcıyoruz. Dün sevgili başkan Ünal Aysal, 'Bu erken seçim nereden çıktı? Etik midir?' diyor. Ya Ünal ağabey, sen kaç erken seçim yaptın? Sonuncusunda da bıraktın kaçtın. Eleştiri bir haktır ama bugün ne gerekçesi var. Şampiyonluğa gidiyoruz, Fatih Terim gibi bize 6 şampiyonluk kazandırmış bir hocayla işe başladık. Çok iyi bir takımımız var. Neden şimdi 4 sene evvelki bir olayı gündeme getiriyorsun, polemik yaratıcı manada konuşma yapıyorsun. Neyi murat ediyorsunuz. Ben, değerli başkanlarıma saygıda kusur etmek istemem ama Galatasaray'ın başarısı hepimizin başarısı değil mi? Fatih Terim hocayı gündeme getirip, tartıştırarak ne murat ettin, derdin neydi?"

Yönetim olarak Galatasaray'ın başarısı için çalıştıklarını anlatan Özbek, "Sayın Fatih Terim'i getirirken de diğer çalışan arkadaşlarımızı getirirken de Galatasaray'ın menfaatlerini düşünerek karar verdik. Galatasaray'ın menfaatleri her zaman kişisel menfaatlerin üzerinde yer aldı. Her türlü fedakarlığı yaptık. Yönetim olarak hatalar da yaptık ama Galatasaray'a hayatta yanlış yapmadık." diye konuştu.

"Neden seçime gidiliyor?"

Dursun Özbek, kulübün mevcut gündeminin seçim olduğunu hatırlatarak, "Neden 20 Ocak'ta seçime gidiliyor. Bunu size izah edeceğim. Çok hassas ve iyi anlaşılması gereken bir konu." dedi.

Seçim kararının muhtelif sebepleri bulunduğunu aktaran sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Şampiyonluğa gidiyoruz, en kuvvetli adayız, hemen düğmeye basıldı. Sayın Fatih Terim'e kadar uzandı. Yönetimin basiretsizliği, takımın şampiyon olamayacağı söylendi. Ne yazık ki Galatasaraylılar tarafından ortaya atıldı bunlar. Mayıs ayı sportif manada çok kritik. Galatasaray'ın menfaatine halel gelmemesi için seçimi öne aldık. Kim seçilirse seçilsin, yeni yönetim 3 yıl için göreve gelmeli. Tüzük gereği 2,5 yıla da indirilebilir ve yine mayıs ayında yapılabilir." şeklinde konuştu.

Mayıs ayına kadar olan süreçte Galatasaray'ın çok önemli gündemleri olduğunu ve seçimi erkene alarak bu süreci en iyi şekilde atlatmayı planladıklarını dile getiren Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray Sportif AŞ kar etmeli. Mayıs ayında beklediğimiz başarılara ulaşabilmesi için yeni kaynaklar ortaya çıkarmamız lazım. Bunun için de mevcut yönetimin kısa süresi olmaması lazım. Finansal yapımız, yaptığımız projeler çerçevesinde iyileşmeler gösteriyor. Biz 216 milyon dolar devraldık ve şu anda 179 milyon dolara indi. Borç alacak farkımız da 327'den 270 milyon dolara inmiştir. Bunların ışığında, bizim finansal yapıyı sürdürülebilir hale getirmek için desteğe ihtiyacımız var. Bunun için de süre lazım. Ben sizden projeler için yetki alırken, Riva ve Florya'dan 1,5 milyar lira elde edeceğimizi söyledim. Şu anda bu rakamı da geçeceğiz. Zihinleri bulandırmak için araziler satıldı deniyor. Hasılat paylaşımı sözleşmesinin detayları var her yerde. Florya'da daha ihaleye dahi çıkmadık. Bu projeler için zamana ihtiyacımız var."

Kemerburgaz'da kulübe 137 dönüm arazi tahsis edildiğini aktaran başkan Özbek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyorum. İşte 49 yıllık üst kullanım hakkının olur yazısı. İstanbul Defterdarlığı'nda son çalışmaları yapılıyor tapulama için. Stada 7 dakika mesafede. Bir an evvel buraya taşınalım ki Florya'da çalışma başlasın. Yine bunun için de yeni tesis inşa edilmeli. İnşaat için de Emlak Konut Gayri Menkul Ortaklığı ile görüştüm. Tüm bu süreç işliyor. Bize zaman gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Telekom Stadı yanına inşa edilecek spor salonuyla ilgili eleştiriler aldıklarını aktaran Özbek, stat çatı sorunu, stat irtifa hakkı sorunu ve yapılacak salon arasındaki ilişkiye değinerek, "Stat çatısının açılır kapanır kısmının yapılmamasıyla başlayan sorunun sonucudur spor salonu. Biz Spor Genel Müdürlüğüne 90 milyon lira vermeyelim, salonu yapalım taahhüdüne girdik. Salonun da isim hakkını satmak suretiyle sponsorlarla yapmak için harekete geçtik. Bunun için de daha fazla süreye ihtiyacımız vardı yönetim olarak. Seçimi öne alma zaruretimiz vardı. Önümüzdeki süreyi Galatasaray'a kazandırmak istiyorum. Ben söz verdiklerimi yaptım, projelerin bitirilmesi için süreye ihtiyaç var." şeklinde görüş belirtti.

Özbek, "Galatasaray'ın menfaatine olmayan hiçbir şeyi önünüze getirmedim. Galatasaray'ın çekişmeye, kavgaya değil, huzura ihtiyacı var. Seçimin Galatasaray'a huzur getirmesi dileğiyle." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Öte yandan, görüşmeler bölümünde üyelerden Ayhan Özmızrak'ın kullandığı bazı ifadelere sinirlenen Özbek tekrar söz alarak, "Değerli kardeşim Ayhan Özmızrak'ın kürsü dokunulmazlığına büyük saygımız var ama ifadelerine dikkat etmesini rica ediyorum. Galatasaray başkanını genel kurul seçmiştir. Galatasaray başkanına, 'Senin paşa gönlün nasıl istiyorsa.' sözleriyle hitap edilmesini uygun buluyor musunuz? Ben kendisinin konuşma tarzına tahammül edemedim. 'Paşa gönlün.' diyor. Bu ne demek ya?" karşılığını verdi.

Özbek'in tepkisi üzerine, divan kurulu başkanı İrfan Aktar da üyelere, amiyane tabirleri kullanmama tavsiyesinde bulundu.