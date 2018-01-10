Altınordu'nun kaptanları 2018'den umutlu!

Altınordu, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştiriyor. Kırmızı-lacivertli ekibin kaptanları Serkan Göksu ve Uğur Arslan Kuru, ikinci yarıda çıkış yapıp Play-off’a yükseleceklerine inandıklarını söyleyerek, “Bu hedefe ulaşmak için her şeye sahibiz.

Yarıştaki en büyük avantajımız, tecrübeli ve genç oyunculardan oluşan yapının birbiriyle uyum içerisinde çalışması. Bizim için lig daha yeni başlıyor” diye konuştular.



Birinci kaptan Serkan Göksu, ligde ilk yarıyı beklentinin bir adım uzağında bitirdiklerini belirterek, “Beklemediğimiz maçlarda puan kayıpları yaşadık. Buna, yıllardır çok iyi yaptığımız takım savunmasında bu kez açıklar vermemiz neden oldu. Fakat yaşadığımız her şeyden ders alık. Hasan Hatipoğlu’nun aramıza atılması savunma organizasyonunu yeniden kurgulamamız açısından çok iyi oldu. Üç sezonda 2 kez kaçırdığımız Play-off’u bu kez yakalayacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.



Antalya kampının yoğun ve çok iyi bir şekilde geçtiğini ifade eden Uğur Arslan Kuru ise şunları söyledi:

“Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Bursaspor karşılaşmasında bunun ilk izlenimlerini verdik. İlk yarıda tecrübesizlik, sakat oyuncularımızın fazla oluşu ve 2-3 maçta da hedeflediğimiz puana ulaşamayınca Play-off barajı dışında kaldık.

Artık tüm bu süreç geride kaldı. 2018’de herkese bambaşka bir Altınordu izlettirip Play-off hedefine ulaşacağız.”