Osmanlıspor, iki transfer daha yapacak

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen devre arası kampında açıklamalarda bulunan Yurtgüven, "Josue Pesqueira, Raul Rusescu, Cheick Diabate, Branislav Ninaj, Vaclav Prochazka, Koray Altınay ve Tugay Kacar ile yollarımızı ayırdık. Kendilerinden kulüp bulmalarını talep ettik. Şu anda çok büyük bir durum oluşmazsa mevcut kadromuza gelecek 1-2 transferle yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Orta saha ve santrfora transfer yapacaklarını aktaran Yurtgüven, "Devre arası transferler her zaman zordur. İyi çalışmamızın sonucunu aldık. Bu dönemde yapılabilecek en iyi 2 transferi yaptık. Hem karakter hem de takıma sağlayacakları katkı açısından verimli olacaklar. Bundan sonra bize katılacak arkadaşlar yurt dışından olacak. İki transfer daha yapmak istiyoruz. Biri orta saha, diğer santrfor olacak. Tanınmış isim olup olmayacağını söyleyemem ama ileride tanınacağının garantisini verebilirim." ifadelerini kullandı.

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Badou Ndiaye'nin boşluğunu doldurmak istediklerini kaydeden Ender Yurtgüven, "Ndiaye çok özel bir oyuncu. Galatasaray'da sırıtmayacağını, takımını taşıyacağına inanıyorduk. İlk yarıda iyi performans sergiledi. Daha da iyi olacaktır. Boşluğunu doldurmak kolay değil. Dersimize iyi çalıştık. Yapacağımız transferlerle onun boşluğunu doldurmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

- "Bulunduğumuz yer bizi memnun etmiyor"

Osmanlıspor Genel Menajeri, sezonun ilk yarısı sonunda bulundukları yerin kendilerini memnun etmediğini söyledi.

Osmanlıspor'a yakışmayan bir performans sergilediklerini dile getiren Yurtgüven, şunları kaydetti:

"Osmanlıspor olarak ilk yarıdan, özellikle ilk bölümünden memnun değiliz. Bize yakışmayan bir performans sergiledik. İrfan Buz hocamızın gelişiyle olumlu sinyaller verip, iç sahada kazandığımız puanlarla ilk yarıyı nispeten daha rahat bir yerde bitirdik. Ancak genele baktığımızda bulunduğumuz yer bizi memnun etmiyor. Yapacağımız transferlerle ikinci yarıda yukarılara doğru tırmanışa geçeceğimize inanıyorum."

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan lider olarak çıkan bir ekip olduklarını hatırlatan Ender Yurtgüven, "Bu sezona ilk 5 parolasıyla başladık. Elimizde olmayan nedenlerden dolayı ilk yarıda bu hedefimizden uzaklaşarak farklı bir mücadelenin içine girdik. Ancak 3-4 hafta sonra Osmanlıspor'a yakışan hedefleri kovalayacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yurtgüven, Süper Lig'in ilk 9 ve son 9 olarak ikiye bölündüğünü dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kalan 17 haftada ortada 51 puan var. Bu seyrin başka bir yere gidebileceğini biliyoruz. Öncelikle alttan kendimizi kurtarıp, daha sonra tepede bölünen 9 takım arasında bir yarıla girmek istiyoruz. Bunu da başarabilecek güçteyiz. Süper Lig'deki ilk sezonumuzda ilk yarıyı 19 puanda kapatmıştık. Şimdi 17 puanımız var. O sezon sonunda Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmiştik. Bu sezon neden olmasın."