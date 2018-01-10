Terim: Başka Galatasaray yok

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından "Başka Galatasaray yok" konu başlığı ile bir mesaj paylaştı.

Terim, paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

"Değerli Galatasaraylılar. Bir süredir içimizdeki ve dışımızdaki bazı aktörlerin vesile olduğu, gerçek dışı iddia, yorum, haber ve ithamları duyuyorum. Tüm enerjimi, hevesimi, heyecanımı, başarı isteğimi ve emeğimi; ikinci sezon hazırlıkları için zorlu bir yola çıktığımız takımımıza ayırıyor, boşa zaman harcamak istemiyorum. Herkesin içi rahat olsun."