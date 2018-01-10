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Fenerbahçe Doğuş İspanya deplasmanında
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FENERBAHÇE DOĞUŞ İSPANYA DEPLASMANINDA

Fenerbahçe Doğuş İspanya deplasmanında

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'in 17. haftasında yarın İspanya'nın Valencia Basket takımına konuk olacak.

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Pabellon Fuente De San Luis Salonu'nda yapılacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, ligde 10 galibiyet ve 6 yenilgiyle 5. sırada yer alırken Valencia Basket, 5 galibiyet ve 11 yenilgiyle 14. durumda bulunuyor.

İstanbul'daki maçta Fenerbahçe Doğuş rakibini, 79-66 yenmişti.

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