Fenerbahçe Doğuş İspanya deplasmanında

Pabellon Fuente De San Luis Salonu'nda yapılacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.
Sarı-lacivertli ekip, ligde 10 galibiyet ve 6 yenilgiyle 5. sırada yer alırken Valencia Basket, 5 galibiyet ve 11 yenilgiyle 14. durumda bulunuyor.
İstanbul'daki maçta Fenerbahçe Doğuş rakibini, 79-66 yenmişti.
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