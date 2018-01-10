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Gençlerbirliği, Aydın Karabulut ile anlaştı
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GENÇLERBİRLİĞİ, AYDIN KARABULUT İLE ANLAŞTI

Gençlerbirliği, Aydın Karabulut ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, eski futbolcusu Aydın Karabulut ile anlaştı.

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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, eski futbolcusu Aydın Karabulut ile anlaştı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, sezon başında sözleşmesini uzatmadığı Aydın Karabulut ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.

Sezonun 3. haftasının ardından yollarını ayırdığı teknik direktör Ümit Özat'ı 9 maç sonra yeniden göreve getiren başkent kulübünün yönetimi, Özat dönemindeki performansıyla dikkati çeken tecrübeli futbolcunun transferinde son noktayı koymak için Akdeniztemsilcisinde yönetimin belirlenmesini bekliyor.

Daha önce Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Bursaspor, Sivasspor, Kardemir Karabükspor, Göztepe ve Elazığspor'da da forma giyen Aydın, sezon başında Gençlerbirliği'nden Antalyaspor'a transfer olmuştu.

 

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