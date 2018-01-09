Yusuf Ziya Yılmaz: 'Samsunspor sıkıntıları aşacak'

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 2018 yılı ilk toplantısında konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsunspor ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Samsunspor’un içerisinde bulunduğu sıkıntıların geçmişten geldiğini belirten Yılmaz, "Bu sıkıntılar sadece maddi sorunlar değil. Maddi sorunların dışında yönetim sorunları da var. Bunun yanında mevcut sporcu potansiyelinin de sorunları var. Bu bakımdan Samsun Valiliğimiz bir kampanya başlattı. Kampanyaya bütün yerel yönetimlerin ve belediye başkanlarının katkı verdiği ifade edildi. Bizler de verdik. İnşallah bu kampanya sürecinde bu sıkıntıların içerisinden çıkılacaktır. Valimiz olayı yakından takip ediyor. Biz de Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorunların bu noktaya gelmesinden önce de bazı girişimlerimiz oldu. Onları burada ifade etmeye gerek yok. Ama süreç işliyor ve elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. O nedenle, bir meclis kararına veya meclisin inisiyatif almasına gerek yok. Bizler zaten yardımlarımızı yapıyoruz. Bu süreç inşallah iyi bir sonuçla sonuçlanacaktır” diye konuştu.

TARAFTAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un yaşadığı ekonomik sorunu çözmek için Samsun Valiliği tarafından başlatılan kampanyada, üç günde 375 bin 126 lira para toplandı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlı kulübe destek olmak amacıyla Valilik öncülüğünde 5 Ocak'ta yardım kampanyası başlatıldığı anımsatıldı. Açıklamada, Samsunspor'a gönül verenlerin sağladığı desteğe teşekkür edilerek, şöyle denildi:

"Açılan yardım hesabında bugün itibarıyla 375 bin 126 lira yardım yapıldığı ve rakamların artarak devam ettiği görülmüştür. Yardım miktarı, Valiliğimiz internet sayfasının duyurular kısmında vatandaşlarımıza aralıklarla duyurulacaktır. İlgili banka ile yapılan görüşmeler neticesinde yardım yapılan EFT ve havalelerden işletim ücreti alınmayacaktır. Konuyla ilgili avro hesabı da açılmıştır. İsteyen vatandaşlarımızın kısa mesaj ile yardım yapmaları için ilgili GSM operatörleriyle çalışmalar yürütülmektedir. Yardım kampanyasıyla ilgili toplanılan miktar yalnızca Valilik internet sayfasından duyurulacaktır. Bununla ilgili bilgi kirliliğine sebebiyet vermemek adına, asılsız çıkan haberlere itibar edilmemelidir."