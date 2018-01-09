Fenerbahçe, Beşiktaş'a set vermedi!

Rakibinin ataklarını blokta tutarak oyuna başlayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın servis hatalarını Gladyr ile değerlendirerek teknik molaya 12-10 önde girdi. Etkili servislerin yanı sıra Sket ve Metin Toy ile sayı üreten sarı-lacivertliler, seti 25-19 kazandı.
İkinci sette Metin Toy'un smaç servisleriyle sayılar bulan Fenerbahçe, ilk teknik molaya 12-4 üstünlükle girdi. Gladyr'ın aktif blokları ile rakibini durdurmayı başaran sarı-lacivertli ekip, seti 25-13 önde bitirdi.
Beşiktaş son sete iyi başlamasına rağmen 5. sayıda Fenerbahçe rakibini yakaladı. Teknik molaya 12-7 önde giren sarı-lacivertliler, etkili oyununu sürdürdü ve seti 25-14 kazanarak, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Efeler Ligi'nin ilk devresinde oynanan derbiyi de aynı skorla kazanan Fenerbahçe, ligde 8. galibiyetini alarak 5. sıradaki yerini korudu.
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Caner Çıldır, Bülent Bozkurt
Beşiktaş: İlker Çakır, Ahmet Tümer, Mithat Uykan, Batuhan Avcı, Mert Bahar, Onur Soydan (Oğuzhan Altıntaş, Metin Uç, Serhat Baş, Muhammet Ali Arslan, Yılmaz Baran, Ahmet Boz, Muhammet Delibaş)
Fenerbahçe: Quesque, Gladyr, Selçuk Keskin, Sket, Ferhat Akdeniz, Metin Toy (Ahmet Karataş, Burak Hazırol, Oğulcan Yatgın, İzzet Ümver, Oğuzhan Karasu, Ahmet Büyükgöz)
Setler: 19-25, 13-25, 14-25
Süre: 61 dakika (21, 20, 20)
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