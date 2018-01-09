Ergin Keleş, Kardemir Karabükspor'da

Karabük'e dün gelen ve sağlık kontrolünün ardından ön protokol imzalayan 31 yaşındaki Ergin, kulübün Yenişehir'deki tesislerine gelerek kendisini 1,5 yıllığına kırmızı-mavili renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
Kulüp başkanı Ziya Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ergin'in Karabük'e yabancı olmadığını, daha önce de takımlarında oynadığını söyledi.
Transfer çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Ünsal, yine Demir Grup Sivasspor'dan Leandrinho ile de ön anlaşma yaptıklarını, kulübüyle görüşmesinin ardından resmi imzaların atılacağını kaydetti.
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