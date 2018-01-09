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Galatasaray'da Kunter ile yollar ayrıldı
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GALATASARAY'DA KUNTER İLE YOLLAR AYRILDI

Galatasaray'da Kunter ile yollar ayrıldı

Galatasaray Odeabank'ta başantrenör Erman Kunter ile yollar ayrıldı.

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Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımının başında bulunan başantrenör Erman Kunter ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Odeabank Başantrenörü Sayın Erman Kunter ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Erman Kunter'e kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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