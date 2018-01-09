Gaziantep'te Cenk Tosun beklentisi

Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011-2014 yıllarında Gaziantepspor forması giydikten sonra Beşiktaş'a transfer olan Cenk Tosun'un tüm Türkiye'nin takdirini toplamış bir futbolcu olduğunu söyledi.
Beşiktaş'tan sonra Everton'a transfer olan Tosun'un sözleşme maddesinde 1 milyon 157 bin 895 avro tutarındaki dayanışma katkı payından Gaziantepspor'un da pay alması yönünde bilgilerin yer aldığını ifade eden Durmaz, şöyle konuştu:
"Bu konuyla ilgili şu anda İstanbul'da bulunuyorum. Tüm ilgililerle görüşüp kulübümün hakkını almaya çalışacağım. Çünkü Cenk Tosun transferinden dolayı kulübümüze yapılacak ödeme, bizi çok rahatlatacak. Ama henüz herhangi bir ödeme alamadık. Eğer bir an önce ödemeyi alabilirsek transfer tahtasını açabilmek adına da elimiz rahatlayabilir. Ümit ediyorum kısa zamanda konuyu netleştireceğiz."
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