Atiker Konyaspor Yatabare'yi açıkladı

Atiker Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Atiker Konyaspor’umuz, ara transfer döneminde bir süredir görüşmelerde bulunduğu ve anlaşma sağladığı Malili forvet oyuncusu Mustapha Yatabare ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Takımımızın devre arası kamp hazırlıklarını sürdürdüğü otelde As Başkanlarımızdan Mehmet Günbaş ile bir araya gelen Mustapha Yatabare ile her konuda anlaşmaya varıldı ve golcü oyuncusu kendisini Atiker Konyaspor’umuza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Mustapha Yatabare daha sonra As Başkanlarımızdan Mehmet Günbaş ve Teknik Direktörümüz Mehmet Özdilek ile objektiflere poz verdi.